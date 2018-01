Holandês é o novo técnico da Austrália O holandês Guus Hiddink é o novo treinador da seleção da Austrália, que tenta uma vaga na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Hiddink assume no lugar do ex-jogador australiano Frank Farina, demitido após a disputa da Copa das Confederações. A Austrália perdeu as três partidas na competição - Alemanha, Argentina e Tunísia. O primeiro objetivo de Hiddink, que já levou Holanda e Coréia do Sul a semifinais de Copa do Mundo, é classificar a seleção australiana para a repescagem das Eliminatórias contra o quinto colocado da América do Sul. Para isso, é preciso passar pelas Ilhas Salomão, na decisão da Oceania. Os jogos acontecerão em setembro. ?Muita gente diz que é impossível ganhar de uma equipe sul-americana. Creio que esse será o meu desafio: fazer possível o impossível?, disse o holandês, que comandou no último semestre o PSV Eindhoven aos títulos do campeonato nacional e da Copa da Holanda e à semifinal da Liga dos Campeões da Europa.