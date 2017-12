Holandeses empatam na Copa da UEFA No duelo holandês da Copa da UEFA, PSV Eindhoven e Feyenoord empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira, na partida de ida das quartas-de-final da competição européia. O gol do Feyenoord foi marcado por Van Hooijdonk. Kezman empatou para o PSV. O jogo da volta está marcado para o dia 21 deste mês. Também pelas quartas-de-final, a equipe checa do Slovan Liberec não saiu de um empate por 0 a 0 com o Borussia Dortmund. A partida foi realizada em Praga. A volta também está marcada para o dia 21.