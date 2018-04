Holandeses garantem pontos no Grupo D Os holandeses Van Nistelrooy e Van Hooijdonk garantiram os primeiros pontos de Manchester United (ING) e Fenerbahce (TUR) na primeira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. Jogando na França, contra o Lion, o Manchester conseguiu um empate graças a dois gols de Nistelrooy em seis minutos. Estava perdendo por 2 a 0 (gols do zagueiro brasileiro Cris e do francês Frau), mas o holandês dos Diabos Vermelhos conseguiu aproveitar as chances que teve no segundo tempo. No outro jogo do grupo, o Fenerbahce venceu o Sparta Parga por 1 a 0, com gol de Van Hooijdonk aos 16 minutos de jogo, cabeceando a bola cruzada pelo meia brasileiro Alex (ex-Cruzeiro) numa cobrança de escanteio. Após a primeira rodada do Grupo D, o Fenerbahce está em primeiro lugar com três pontos, enquanto que Lion e Manchester United dividem a segunda posição com um ponto. O Sparta Praga é o lanterna, pois não pontou. A próxima rodada deste grupo acontece no dia 28 de setembro: Manchester United x Fenerbahce e Sparta Praga x Lion.