Holandeses se juntam em bares de Roterdã para ver jogo Os holandeses são apaixonados por futebol. ?Fanáticos como os brasileiros, embora tenham recalque por nunca terem vencido uma Copa?, explica o brasileiro Luiz Felippe Lauand, de 31 anos, que conclui o curso de engenharia aeroespacial em Delft, perto de Roterdã. Chegaram perto duas vezes, com a ?laranja mecânica? - em 1974, perderam para a Alemanha e, em 1978, para a Argentina. Neste domingo, os holandeses de Roterdã se juntaram em bares e restaurantes para ver a vitória por 1 a 0, com gol da revelação Arjen Robben, contra a Sérvia e Montenegro. O sol forte, atípico para a primavera holandesa, roubou parte do público do futebol para os parques e passeios ao ar livre. A Vila da Regata, porto de parada da Volvo Ocean Race, esteve lotada no horário do jogo, mas todos de camisa laranja e chapéus, de todos os estilos, até de vaca... A Rainha Beatrix, conta Luiz Felippe, chegou a pedir na TV para que ninguém comprasse o chapéu nazista que folhetos promocionais ofereciam. De chapéu verde e laranja, distribuído por uma marca de cerveja, as loiras Marie-Louise Vlamirg, de 25 anos, torcedora do PSV Eindhoven, e Rosanne van Dwyuenucorde, de 23, do Feyenord, time de Roterdã, foram ver o jogo no De Dallentent, restaurante na beira do Rio Maas. ?Gosto de acompanhar futebol quando é época de Copa do Mundo?, afirmou Marie-Louise. As jovens confirmam a frustração por não ter um título e a rivalidade com a Alemanha, como Brasil e Argentina. Hitler bombardeou Roterdã, na Segunda Guerra Mundial, e um amigo de Luiz Felippe nem fala mais com o pai porque comprou uma fazenda na ?inimiga? Alemanha, rivalidade que se transporta para o futebol. ?Tenho placa da Alemanha e a polícia do meu bairro chegou a sugerir que eu coloque uma bandeira do Brasil no carro para não ser mais parado?, comenta Luiz Felippe, que aposta no país vestir laranja durante a Copa. ?São fanáticos. Sempre vejo os jogos com amigos holandeses na casa de Tijl Vandervoer, um deles.? O navegador do Brasil 1, Marcel Van Trieste, um velejador holandês que mora em Palma de Mallorca, na Espanha (veleja no Bribon, barco do rei Juan Carlos), confirma a paixão por futebol. ?Pena que toda vez que tem bons jogadores são exportados - o próprio Robben atua no Chelsea.? É torcedor da seleção holandesa e do ?espanhol Barcelona, que sempre tem holandeses, além do Ronaldinho Gaúcho?.