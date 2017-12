Homem encontra e devolve 800 ingressos para a Copa Um homem, de nome e nacionalidade não identificados, encontrou e devolveu 800 ingressos para jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira, numa estação de metrô de Frankfurt, na Alemanha. As entradas foram enviadas ao Comitê Organizador do Mundial para saber se elas são originais. "Recebemos os ingressos e estamos checando a quais jogos eles correspondem, que quantidade havia e, obviamente, de onde vieram", disse Jens Grittner, porta-voz do Comitê. No mercado negro, o valor desses ingressos pode chegar a centenas de milhares de euros.