Homem vestido como urso panda invade treino da Holanda Um torcedor, vestido de urso panda, invadiu, nesta quinta-feira, o treino da Holanda aberto ao público, em Freiburg. O homem pulou as arquibancadas e brincou com uma bola antes de ser retirado de campo pela segurança. Apesar do incidente, a Federação Holandesa de Futebol aprovou a iniciativa de oferecer um treino aberto aos espectadores, que contou com a presença de 23.500 torcedores. "Não esperava tantos espectadores no treino. Além disso, todos estavam animados, e a prática foi muito agradável", assegurou o técnico Marco van Basten. A Holanda está no grupo C e estréia na Copa, no próximo domingo, contra a seleção da Sérvia e Montenegro, em Leipzig. Além dos sérvios, a Holanda enfrenta a Costa do Marfim e a Argentina na primeira fase da competição.