Homossexuais repudiam técnico uruguaio Repercutiu mal a declaração do técnico do Uruguai, Jorge Fossati, de que não convocaria nenhum jogador homossexual para fazer parte da equipe nacional de futebol. Nesta quarta-feira, várias comunidades e grupos homossexuais organizados repudiaram o comentário do treinador e prometeram ?fazer valer os seus direitos? e ?opções sexuais? com processos judiciais contra o ex-goleiro. Segundo as entidades, as palavras de Fossati podem ser descritas como ?homofóbicas? e ?discriminatórias?. Elas ainda recordaram que desde 1998 está em vigor uma lei que garante a igualdade efetiva de direito e oportunidades de trabalho sem distinção de orientações sexuais. ?Advertimos a Associação Uruguaia de Futebol, a Associação de Árbitros, a entidade que reúne jogadores e jogadoras profissionais e a Central Única de Trabalhadores a fazer valer o que está na lei, exigindo de Fossati o respeito e o cumprimento dela?, diz um comunicado ativista.