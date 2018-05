Honda marca de longe, Milan supera o Genoa e se aproxima do G-3

O Milan não empolga como no passado, mas vem fazendo um 2016 bom, ao menos quando se observa os resultados. A equipe, que não perde há sete jogos no Campeonato Italiano, chegou a mais uma vitória neste domingo. Jogando em casa contra o Genoa, ganhou por 2 a 1 e se aproximou da zona de classificação à Liga dos Campeões.

Com quatro vitórias e três empates nas últimas sete partidas, o Milan subiu a 43 pontos, ainda no sexto lugar. A equipe do técnico Mihajlovic tenta alcançar o terceiro lugar, atualmente com a Roma, que tem 47. Entre os dois ainda estão Fiorentina (46) e Inter de Milão (45), que ainda jogam entre si por esta 25.ª rodada.

O atacante colombiano Bacca fez o primeiro gol do jogo no San Siro, logo aos 5 minutos. Após escanteio cobrado da direita, a bola sobrou para ele, que dominou e bateu forte, sem chances para o goleiro Perin.

Na segunda etapa, aos 18, o japonês Honda teve espaço para carregar a bola pela intermediária, calibrou o chute e arriscou. Perin pulou atrasado e não alcançou. Só no finalzinho os visitantes descontaram, com Cerci. Derrotado, o Genoa segue com 25 pontos, em 16.º, apenas três pontos acima da zona de rebaixamento.