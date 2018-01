Honduras pede desculpas por doping A delegação de Honduras apresentou hoje um pedido formal de desculpas à Confederação Sul Americana de Futebol pelo doping do jogador Oscar Lagos. O exame do atleta detectou a presença de cocaína e maconha nas amostras. O pedido de desculpas foi apresentado pelo médico da seleção, Oscar Benítez, que viajou até Bogotá para verificar a segunda amostra de urina do jogador, colhida no último dia 13, após a partida entre Honduras e Costa Rica. ?Estamos muito tristes com o que aconteceu, e queremos levantar o astral dos jogadores?, disse Benítez, ao retornar a Manizales. ?Pedimos desculpas pelo erro de Lagos. O jogador admitiu diante da delegação que cometeu uma falta grave?, afirmou. Segundo o médico, a delegação se colocou à disposição da comissão anti-doping da Confederação, para o caso de a entidade julgar oportuno realizar exames em outros atletas. Com isso, se espera que a imagem da seleção hondurenha não seja colocada sob suspeita. O chefe da delegação, Alfredo Hawit, afirmou que Lagos provavelmente consumiu as drogas antes do início da Copa América, quando ainda estava em férias. O jogador regressou a Honduras no domingo, mas até agora não foi visto em seu país.