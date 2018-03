Honduras pode expulsar atletas brasileiros Sete jogadores brasileiros correm risco de expulsão de Honduras por estarem no país de maneira ilegal. O aviso foi dado terça-feira pela Direção de População e Política Migratória (DPPM) hondurenha, que garantiu que, durante a rodada do próximo domingo do campeonato nacional, vai "caçar?? os ilegais e deportá-los. Estão na mira 32 atletas e os brasileiros ameaçados são Edson Ferreira, que joga no Olimpia, Ney Costa, do Vida, Márcio Machado e Clayton de Oliveira, do Motagua, e Luciano Emílio, Pedro Aparecido e Carlos Amaral, os três do Real España. A DPPM constatou existir casos de jogadores que residem há quatro anos em Honduras em situação ilegal. Já foram feitos, pelo órgão, vários pedidos para que regularizem a situação - por meio da obtenção de visto de residência e de trabalho -, sem que providências fossem tomadas. "Em 2003, demos a eles (aos ilegais), um ano de prazo para que resolvessem a situação. Mas não cumpriram o prazo. Desta vez, não é uma brincadeira. Tenham certeza de que vamos capturar a deportar os ilegais. Somos a autoridade e devemos ser respeitados??, disse o diretor da DPPM, Ramón Romero. Os 32 jogadores têm até sexta-feira para regularizarem suas situações. A estratégia do órgão para capturar os que permanecerem ilegais é invadir os estádios durante as partidas. A medida deverá afetar 8 dos 9 clubes da primeira divisão. Além dos brasileiros, 16 argentinos, 4 mexicanos, 2 colombianos, 1 salvadorenho, 1 panamenho e 1 uruguaio estão com problemas.