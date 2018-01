Honduras surpreende e vence a Bolívia A seleção de Honduras venceu a Bolívia por 2 a 0 na noite desta segunda-feira, em Medellin, e manteve suas chances de classificação para a segunda fase da Copa América. Os dois gols da equipe hondurenha foram marcados por Guevara. O primeiro, aos 8 minutos do segundo tempo, depois de um chute de longa distância. O segundo, surgiu depois de uma falha do goleiro boliviano Arias. O goleiro errou ao repor a bola em jogo e acabou dando um passe a Guevara, que, também de fora da área, chutou no canto direito para fazer 2 a 0. Com a vitória de hoje, Honduras chega a três pontos ganhos no Grupo C e fica a um ponto dos líderes Uruguai e Costa Rica, que empataram (1 a 1), na abertura da rodada, também nesta segunda-feira. A seleção da Bolívia, que teve dois jogadores expulsos por jogo violento, está eliminada. Com duas derrotas consecutivas, os bolivianos não têm mais chances de classificação. Na terceira e última rodada, quinta-feira, Honduras enfrenta o Uruguai e a Costa Rica pega a Bolívia.