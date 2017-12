Honduras: surpresa do ranking da Fifa A vitória sobre o Brasil nas quartas-de-final da Copa América continua rendendo frutos à seleção de Honduras. Segundo o novo ranking da Fifa divulgado nesta terça-feira, a seleção hondurenha subiu da 48ª para a 23ª posição - no maior crescimento registrado entre todas as seleções do mundo. Com 812 pontos, a França se manteve no topo por mais este mês. A seleção brasileira aparece em segundo, com 808. Se tivesse avançado na Copa América teria recuperado a primeira colocação. Argentina, Itália e Alemanha, aparecem imediatamente atrás do Brasil. A Colômbia, que venceu a Copa América, ganhou oito posições e agora ocupa a sexta colocação no ranking - o seu melhor desempenho desde 97. Veja as 20 melhores seleções do mundo, segundo o ranking da Fifa: 1 - França 812 pontos 2 - Brasil 808 3 - Argentina 783 4 - Itália 733 5 - Alemanha 725 6 - Colômbia 723 7 - República Checa 716 8 - Espanha 716 9 - Portugal 714 10 - Holanda 705 11 - Paraguai 703 12 - México 702 13 - Iugoslávia 691 14 - Romênia 687 15 - Inglaterra 675 16 - Estados Unidos 670 17 - Croácia 666 18 - Dinamarca 663 19 - Suécia 661 20 - Rússia 652