Honduras vai disputar a Copa América A seleção de Honduras vai participar da Copa América, no lugar da seleção argentina, que desistiu ontem de participar da competição. De acordo com informações de agências internacionais, a equipe hondurenha foi convidada a participar na noite de ontem, após os argentinos terem anunciado oficialmente sua desistência. Honduras, que disputará pela primeira vez a Copa América, ficará no grupo C, junto com as seleções da Costa Rica, Bolívia e Uruguai. O primeiro jogo dos hondurenhos será nesta sexta-feira, contra a Costa Rica.