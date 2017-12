Honduras vence e complica México Com três gols de Carlos Pavón, Honduras derrotou o México por 3 a 1, na madrugada desta quinta-feira, pelas eliminatórias da Concafaf (América do Norte, Central e Caribe) para a Copa do Mundo de 2002. O resultado agravou ainda mais a situação dos mexicanos no hexagonal final da competição. Com quatro pontos, o México está somente à frente do lanterna Trinidad e Tobago, que foi derrotado por 2 a 0 pelo líder Estados Unidos. Já a seleção de Honduras somou oitos pontos e pode terminar a rodada como vice-líder. Os três primeiros colocados se classificarão para a Copa.