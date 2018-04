Honduras vence Hungria no Mundial Sub-20 A seleção de Honduras venceu a Hungria por 3 a 0, neste domingo, em Alexandria, no Egito, pela primeira rodada do Mundial Sub-20. A vitória deixa os hondurenhos isolados na liderança do Grupo F, com três pontos - no outro jogo da chave, Emirados Árabes e África do Sul empataram por 2 a 2.