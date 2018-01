Hondurenho nega uso de drogas O jogador Oscar Lagos, volante da seleção de Honduras, negou hoje ser consumidor de drogas ou de substâncias proibidas. Ele foi suspenso pela Confederação Sul Americana de Futebol (Conmebol), após seu exame anti-doping ter acusado a presença de cocaína e maconha. ?Só tomei medicamentos contra gripe?, disse o jogador. A amostra foi colhida no dia 13 de julho, após a partida entre Honduras e Costa Rica. Naquele dia, segundo as agências internacionais, o jogador tentou misturar água em sua urina, para enganar os médicos. ?Não sou consumidor de drogas?, afirmou, acrescentando que, se for punido por um longo período, vai abandonar o futebol.