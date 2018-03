Hooligan alemão condenado na França Quase três anos depois do crime, o hooligan alemão Markus Warnecke foi condenado a 5 anos de reclusão por ter participado da agressão ao francês Daniel Nivel, 46 anos, que escapou por muito pouco da morte, mas permanecerá com graves seqüelas neurológicas até o fim de sua vida. O caso ocorreu na cidade de Lens, no dia 21 de junho de 1998, pouco antes da partida entre Alemanha e Inglaterra pela Copa do Mundo, quando skinheads alemães decidiram enfrentar a polícia de choque francesa. Esse foi o mesmo grupo que agrediu, na mesma hora, um cinegrafista da Rede Globo que filmava a cena. Markus Warnecke foi o único dos cinco indiciados a ser julgado na França, pois foi preso 30 minutos após os incidentes, tendo sido reconhecido pela polícia como um dos participantes do grupo. Os outros quatro, identificados através das fotos nos jornais e revistas pela polícia alemã, foram presos e julgados em seu próprio país, na cidade de Essen. Todos foram condenados, sendo que um deles pegou 10 anos por "tentativa de morte", o que revela que a justiça alemã foi mais rigorosa com seus hooligans. A pena de 5 anos foi considerada branda pela família de Daniel Nivel. Isso porque Warnecke já cumpriu três anos, faltando apenas dois, que ainda podem ser reduzidos por bom comportamento na prisão. O promotor havia solicitado uma reclusão de 10 anos. Markus Warnecke não nega sua participação nos choques com a polícia, mas desmente ter sido um dos agressores de Daniel Nivel, que esteve presente durante toda duração do processo em Saint Omer, no norte da França, sempre acompanhado de sua mulher e filhos. Até o fim do processo, não foi possível estabelecer, com absoluta certeza, para os jurados se o quinto agressor foi mesmo Marcus Warnecke, apesar de uma testemunha, Mathieu Caron, de apenas nove anos de idade, tê-lo identificado formalmente. Pesou contra o hooligan o fato dele já ser conhecido pela polícia alemã, tendo sido processado diversas vezes em seu país por agressão a policiais.