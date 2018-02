Hooligans atacam em Zurique A polícia de Zurique teve muitos problemas com os hooligans na noite desta sexta-feira, véspera da partida entre Inglaterra e Liechtenstein, pelas eliminatórias da Eurocopa 2004. Os torcedores ingleses protagonizaram uma série de atos de vandalismo pelas ruas da cidade e só foram contidos depois da intervenção da polícia. Os policiais usaram balas de borracha e gás lacrimogêneo para dispersar os grupos de torcedores, mas atacados com pedras e garrafas. No confronto, 25 pessoas foram presas e várias delas acabaram feridas. Um inglês de 38 anos foi ferido a bala na perna, segundo informou a polícia. O jogo foi transferido para a Suíça por falta de segurança em Liechtenstein.