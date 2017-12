Hooligans da Inglaterra ferem 14 policiais a garrafadas Hooligans ingleses deixaram feridos 14 policiais alemães na cidade de Colônia, na noite de segunda-feira. Quando os agentes de segurança deram voz de prisão ao grupo de torcedores embriagados, foram atacados com garrafas, informou a polícia em nota oficial. Quatro dos torcedores foram presos, mas só passaram a noite na cadeia e foram colocados em liberdade na manhã desta terça-feira. Um dos britânicos teve de ser levado ao hospital devido a um ferimento na cabeça e um braço quebrado durante o confronto com os policiais. Apesar de serem duramente combatidos, os hooligans traçam um histórico de violência que começa nos anos 80. O termo é utilizado para classificar, basicamente, torcedores de futebol ingleses fanáticos que se utilizam da violência para extravasar as emoções.