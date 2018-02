"Hooligans" deportados pagarão fiança Oito "hooligans" ingleses deportados de Portugal estarão em liberdade pagando uma fiança durante seis semanas, por decisão de um tribunal britânico, para que possam buscar assessoria legal e comparecer ante o juiz no próximo mês. Estes torcedores violentos terão que prestar contas de sua implicação nos incidentes ocorridos na segunda-feira passada em Portugal, depois da derrota da seleção inglesa por 1-2 frente a França no primeiro jogo da Eurocopa 2004. Estes oito "hooligans", que desobedeceram as ordens de proibição para assistir jogos de futebol no futuro, comparecerão ante um tribunal de Uxgridge (Londres) no próximo 28 de julho. Por enquanto, os acusados tiveram que entregar seus passaportes e com isso, estão impedidos de sair do Reino Unido.