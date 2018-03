Hooligans poderão passar 24 horas em prisão durante Eurocopa

Os hooligans que protagonizarem incidentes mais graves na cidade suíça de Zurique durante a Eurocopa de 2008 poderão permanecer em prisão preventiva durante 24 horas. A medida é uma decisão do Parlamento do cantão de Zurique que criou uma lei para que a medida entre em vigor imediatamente - a divisão administrativa na Suíça é feita por meio de cantões, cada um com suas determinações próprias . Embora um plebiscito ainda possa derrubá-la, a lei deve ser aplicada durante o evento, que vai de 7 a 29 de junho e terá a Áustria como co-anfitriã. Neste caso, o cantão de Genebra decidiu atuar da mesma forma que o de Zurique.