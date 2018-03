Hooligans tumultuam até em amistoso Na noite de quinta-feira, torcedores do Ajax agrediram atletas do Feyenoord após amistoso entre os reservas das equipes. O Ajax, que jogava em casa, venceu por 3 a 1. Mesmo com a vitória, hooligans invadiram o campo para agredir os adversários. O técnico do Feyenoord, Mario Been, só saiu ileso graças à intervenção do treinador do Ajax, Marco Van Basten. O meia chileno Jorge Acuña, do Feyenoord, deixou nesta sexta-feira o hospital depois de sofrer uma concussão por causa dos golpes que recebeu na cabeça, nuca e costelas. Havia apenas 10 policiais e 25 seguranças para dar conta de 3.500 espectadores.