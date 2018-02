Hora de definição para 3 são-paulinos A proximidade do adeus, o futuro sem limites e a alegria pela chance de recomeço aproximaram nesta quarta-feira Césas Sampaio, Renan e Daniel Rossi, todos volantes do São Paulo. César Sampaio, que completa 37 anos em março, depende muito dos últimos três jogos do Brasileiro para decidir sobre sua carreira, já com 960 jogos. "Meu contrato termina em dezembro e se o São Paulo se classificar para a Libertadores posso continuar. Se eles quiserem", explicou. Se os resultados forem ruins, César Sampaio pára. "O clube não deve fazer muitos investimentos se for disputar só o Paulista. E não me imagino jogando fora do São Paulo. Estou muito bem adaptado aqui", admitiu. Quem vê César Sampaio falando sobre futuro - fazer curso de gestão esportiva, ser consultor do Sanfrecde Hiroshima, seu último clube no Japão, melhorar seu nível nos teclados eletrônicos ou tornar-se empresário de jogadores - pode se enganar ao imaginar que abandonou a luta por um lugar no time titular do São Paulo. "Eu saí por contusão. O Alê e o Renan se firmaram. Só que joguei bem contra o Botafogo e estou na briga. Quero muito ajudar o time nesta reta final", disse o substituto de Renan no jogo de domingo, contra o Vitória, em Salvador. Seleção - Para Renan, 19 anos, só é proibido sonhar pequeno. "Quero ganhar este Brasileiro, ser chamado para a seleção Sub-20, fazer um nome no São Paulo, chegar na seleção principal e jogar na Europa", contou. No momento, Daniel Rossi - 24 anos em janeiro - se contenta com menos. Torce para que a diretoria do São Paulo aceite o pedido de Leão e renove seu contrato, que também termina no início do ano. "Com nove anos no São Paulo, sempre trabalhei duro. Estive emprestado no Japão e no Avaí-SC e fiquei emocionado com os elogios do ?professor?. Não deu certo, mas tudo tem a hora certa. Vou lutar para minha hora chegar", afirmou Daniel Rossi, tímido. Os três treinam juntos. E perseguem sonhos diferentes. César Sampaio quer ganhar a Libertadores e nada mais. "Se conseguir, me aposento por cima. Nem vou para Tóquio", revelou. Renan só queria ser o que César Sampaio já foi e Damiel Rossi ficaria feliz em ser o que Renan já é. Os próximos jogos podem ajudar a definir o sonho de cada um.