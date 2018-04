Hora de o Corinthians mostrar a força de campeão na Libertadores

SÃO PAULO - Vencer o Boca Juniors por pelo menos dois gols de diferença é a missão do Corinthians para avançar às quartas de final da Libertadores, nesta quarta-feira, às 22h, no Pacaembu, que estará tão lotado quanto na final do ano passado. É justamente aquele placar de 2 a 0 que o atual campeão vai perseguir, porque, se sofrer um gol dos argentinos, terá de fazer três. E esse é o maior temor – a eliminação para o Flamengo, em 2010, deu-se em circunstâncias como essa.

A busca da equipe pelos gols se dará desde o início do jogo, empurrada por mais de 35 mil fiéis – os ingressos já estão esgotados. O Corinthians promete ser agressivo, até mais do que foi na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, pela final do Paulista. O que Tite sonha em melhorar é o aproveitamento do setor ofensivo. Ele quer que o time crie tantas jogadas quanto no clássico, mas que essas chances se transformem em gols.

Há uma barreira que precisa ser superada, segundo o treinador. O Boca Juniors não deixará tantos espaços como o Santos no jogo de domingo. Tite e os jogadores esperam encontrar uma retranca pela frente – Bianchi vai armar um 4-5-1 e jogar por uma bola. O antídoto para essa estratégia do Boca podem ser as bolas áreas, arma que o Corinthians utiliza não de uma maneira obsessiva – o time de Tite já mostrou que busca o gol de outros modos. Mas as jogadas pelo alto não podem ser desprezadas.

Na maior parte do treino de terça-feira, o único antes do jogo de hoje, Tite ensaiou insistentemente as bolas áreas que caíam na área de todos os lados – em cobranças de faltas, escanteios e até da lateral. Essa é uma manjada, mas perigosa, jogada: Alessandro cobra o lateral com força, Danilo ou Gil dá uma "casquinha" na bola no primeiro pau e Guerrero ou outro atacante toca para o gol.

Até mesmo cobranças de pênaltis – a vaga será decidida assim se a partida terminar 1 a 0 para o Corinthians – Tite treinou. O zagueiro Gil e o meia Danilo foram os melhores, mas o treinador ainda não decidiu quem são os cinco cobradores da primeira série. O que a vitória sobre o Santos ensinou de melhor se repetirá. Danilo continuará armando o jogo pela faixa central do campo, Romarinho ficará na direita, e Emerson, na esquerda. Guerrero, o pivô do time, deve ser ainda mais importante para o Corinthians como cabeceador.

O fato de, em 2012, a equipe não ter decidido um mata-mata em casa em desvantagem no placar não assusta ninguém. "É uma situação nova, mas não muda nada, a postura da equipe não pode mudar", disse Emerson Sheik, autor dos gols da decisão do ano passado. Pesa contra o Corinthians o retrospecto de Carlos Bianchi, que, como treinador, jamais viu seus times caírem para equipes brasileiras em mata-matas da Libertadores (seis vitórias, com Vélez e Boca Juniors).

Bianchi reconduziu Riquelme ao time, apostando que a experiência e a cadência de jogo do experiente meia conduzirão seu time ao triunfo. Está aí um novo desafio para a equipe de Tite, que se acostumou a romper todos os paradigmas.

CORINTHIANS X BOCA JUNIORS

CORINTHIANS - Cássio, Alessandro, Gil, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Romarinho; Emerson Sheik e Guerrero. Técnico: Tite.

BOCA JUNIORS - Orión, Marín, Caruzzo, Burdisso e C. Rodríguez; Erbes, Somoza, Walter Erviti e Sánchez Miño; Riquelme e Blandi. Técnico: Carlos Bianchi.

JUIZ - Carlos Amarilla (PAR)

LOCAL - Pacaembu

HORÁRIO - 22 horas

TRANSMISSÃO - Globo, SporTV e Fox Sports