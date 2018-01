Hora de operar Projeto Libertadores Anunciado como treinador do Corinthians, Carlos Alberto Parreira, muitos se perguntavam como o homem culto e com uma veia artística iria se comportar na panela de pressão que o Parque São Jorge costuma ser. Mas bastaram pouco mais de 100 dias e dois títulos (Copa do Brasil e Torneio Rio- São Paulo) no primeiro semestre para seu nome virar unanimidade. Reconhecido pelos próprios jogadores como principal responsável pelas conquistas, Parreira contou nesta entrevista ao JT bastidores da campanha que rendeu ao clube o vice brasileiro e como domou o elenco no momento em que os salários atrasaram pelo terceiro mês consecutivo. Parreira ainda contou que pretende manter a base do time para a Libertadores em 2003. ?O trabalho já começou há alguns meses. Agora vamos implementá-lo?. Leia mais no Jornal da Tarde