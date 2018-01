Horário de Brasil x Chile muda de novo Quem contava que o jogo de sexta-feira entre Brasil e Chile começaria às 21h (horário de Brasília), pode esquecer. O Comitê Organizador do Pré-Olímpico divulgou novo comunicado para informar que a partida será às 22h10 em Viña del Mar, o que corresponde às 23h10 de Brasília. A explicação para a mudança chega a ser cômica: a pessoa que datilografou a tabela se enganou e inverteu a ordem dos jogos da segunda rodada. Domingo, no intervalo entre o jogo do Brasil contra a Colômbia e o confronto entre Equador e Paraguai, o Comitê Organizador divulgou a tabela ´oficial´ do quadrangular. O Brasil jogará às 23h contra a Argentina, às 22h contra o Chile e às 17h (horários chilenos) contra o vencedor do segundo jogo da repescagem - que acabou sendo o Paraguai. Mas no dia seguinte, na porta da sala do quartel general do Comitê - que fica no hotel em que está hospedada a Seleção -, foi colocado um comunicado com a tabela e o jogo do Brasil contra o Chile aparecia como o primeiro da rodada dupla, às 20h. Somente no final da noite é que veio a correção.