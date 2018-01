Horário eleitoral do futebol Como tantas outras eleições, esta tem apenas uma vaga, muitos candidatos e poucos com reais possibilidades de vencer. A quantidade de eleitores é desconhecida. São poucos, talvez apenas um, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que já estipulou um pré-requisito aos candidatos: para dirigir a Seleção Brasileira a partir do ano que vem, é necessário estar no comando de um dos 26 clubes participantes do Campeonato Brasileiro. É requisito básico, mas não garante ninguém. É evidente que, ao defini-lo, Teixeira aumenta as chances dos que estão empregados em time grande, com chance de ser campeão. Historicamene, os grandes fornecem mais técnicos para a Seleção do que os pequenos. Assim, quatro nomes saltam à vista como favoritos. Oswaldo de Oliveira tem muitos prós e os contras são desconhecidos. Dirige o time de melhor elenco (São Paulo), tem currículo invejável, não tem inimigos e só ficará fora de uma lista menor, mais à frente, se fracassar no Brasileiro, do qual é líder. Carlos Alberto Parreira é sempre um favorito. Foi campeão mundial em 1994 e tem ótimas relações na CBF. Sua passagem pelo Corinthians fez com que conquistasse de vez a crítica paulista e, se não for convidado como técnico, pode ser chamado a trabalhar como diretor-técnico. Tite tem a seu favor o bom trabalho que fez no Grêmio, levando-o à Libertadores, e também o fato de ser gaúcho. Mais do que isso, conta com a simpatia do também gaúcho Luiz Felipe Scolari, atual campeão mundial, que pode ser um dos eleitores na escolha de seu sucessor. Vanderlei Luxemburgo tenta pavimentar o caminho de volta à Seleção. Trabalha no Cruzeiro, time de coração de Marco Antonio Teixeira, tio de Ricardo Teixeira, e tem Marquinhos Teixeira, sobrinho de Ricardo, como um dos membros de sua comissão técnica. Contra si, pesa a eterna possibilidade de não poder comparecer a um treino para prestar depoimento sobre algum novo caso escabroso, sempre ligado a questões financeiras. Entre os técnicos de time médio, Ricardo Gomes surge como aquele com possibilidade maior. Condutor do Juventude em sua bela campanha no Brasileiro, é um nome muito aceito na CBF, principalmente por seu passado como jogador. Tem chance também de ser chamado a colaborar com o futuro escolhido. Levir Culpi foi cogitado antes da escolha de Emerson Leão. Se fizer o Palmeiras trocar o inferno atual pela classificação, pode surpreender. Geninho foi campeão brasileiro do ano passado, com o Atlético-PR. Se repetir a dose no Atlético-MG, pode ter chance. Celso Roth tem alguma possibilidade por ser do estilo gaúcho, que deu certo na Copa. Mas ao contrário de Tite, não conta com a simpatia de Scolari. Para Evaristo de Macedo, as chances se resumem a uma recuperação assombrosa do Flamengo e a algum impasse entre os que têm maior possibilidade. Leão, ao dizer que foi traído por Ricardo Teixeira na sua demissão, perdeu a vez. Nelsinho Baptista perdeu o trem da história ao fracassar com o São Paulo no semestre passado. E Givanildo de Oliveira só será citado se vencer o Brasileiro com o Paysandu, repetindo o feito da Copa dos Campeões.