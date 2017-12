Horcades é o novo presidente do Flu O cardiologista Roberto Horcades, candidato da situação, foi eleito nesta quinta-feira à noite o novo presidente do Fluminense para o triênio 2005/06/07. Ele venceu o pleito com 660 votos contra 468 do empresário Paulo Mozart. O também empresário José de Souza e Silva terminou em terceiro, com 371, e o economista Augusto Ramos, em quarto, com 325. Ainda foram apurados 15 votos nulos e 4 em branco. Compareceram às urnas 1.843 sócios. A posse vai ocorrer em 20 de dezembro deste ano. A disputa para ocupar o cargo máximo no clube começou cedo. O oposicionista Augusto Ramos conseguiu pela manhã uma liminar, concedida pela 37ª Vara Cível, que indeferia o pedido do clube para que a votação se encerrasse às 19 horas. À tarde, porém, o desembargador Siro Darlan, da 7ª Câmara Criminal, suspendeu a liminar que estendia o pleito até as 21 horas. Horcades, de 57 anos, médico particular do presidente Ricardo Teixeira, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), disse que o departamento de futebol do Fluminense vai ser profissional. Ou seja, todos os cargos serão remunerados. Pelo menos por ora não prometeu contratações de jogadores consagrados. À respeito da manutenção de Alexandre Gama como treinador da equipe, ele não descartou a possibilidade. Mas também admitiu sondar Geninho e René Simões. "O Gama pode ficar. É novo e está fazendo bom trabalho. Vou conversar com ele. Mas não há nada certo, ainda estou chegando ao clube", declarou Horcades, que vai se reunir hoje com o empresário Celso Barros, da Unimed, para tratar da renovação de contrato do patrocínio. "Há seis anos a parceria ocorre na maior normalidade". O futuro do meia Roger, atual ídolo do Fluminense, ainda é uma incógnita no clube. Comenta-se que ele pode retornar ao Benfica, de Portugal, dono de seu passe, ou se transferir para um clube de São Paulo no fim desta temporada. Após sair vitorioso da eleição, Horcades não parecia muito disposto a entrar em leilão pelo craque. "Tem que ver aonde a Adriane Galisteu quer que ele fique", ironizou Horcades, referindo-se à namorada do craque.