Hotel do Boca Juniors para torcedores custará R$ 18 milhões

Os fanáticos torcedores do Boca Juniors poderão, a partir de 2010, hospedar-se em um hotel temático decorado ao melhor estilo "boquense", o Boca Juniors by Design Suites, que seria instalado em um bairro do centro portenho. O hotel, de quatro estrelas, que implicará em um investimento de US$ 10 milhões (R$ 18 milhões), terá 7 mil metros quadrados cobertos, contará com 80 quartos (que não terão números, mas sim, os nomes de jogadores históricos do time), restaurante com menu sofisticado e academia de ginástica, será realizado pelo Grupo Solanas, que na Argentina é a dona da rede Design Suites. O grupo assinou um contrato de exclusividade de 20 anos para explorar o projeto. O público-alvo do empreendimento é o turista fanático do futebol argentino e, mais especificamente, o admirador do Boca Juniors (entre estrangeiros e argentinos). Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria Mindshare, a marca Boca Juniors é a que mais identifica a Argentina entre os latino-americanos, com 64%. Para potenciar o clima boquenose, o próprio time do Boca Juniors se hospedará ali nas concentrações prévias aos jogos. Além disso, os funcionários do hotel serão treinados como especialistas na História do time, de forma a poder contar "causos" para os hóspedes. Os quartos não terão números, mas sim, os nomes de 80 jogadores históricos do time. Tudo indica que a estrela promete ser a "Suite Maradona". Em troca da licença - aprovada por unanimidade pela assembléia do clube - o Boca receberá do grupo hoteleiro 2,5% do faturamento bruto do Boca Juniors by Design Suites. A idéia é, se o projeto tiver sucesso, abrir mais hotéis Boca Juniors em outras cidades argentinas e no exterior. Nestes casos, a porcentagem subiria para 3,5%. O espírito do hotel será que o cliente possa estar em um ambiente que "transpire" o clima "bostero" (apelido popular dos torcedores do Boca), mas, com um perfil "fashion". Ou seja, refinadamente boquense, sem reminiscências populares das arquibancadas. O hotel, por exemplo, não contaria em seu hall com um escudo do time. Mas, em seu lugar, teria um imenso aquário com peixes amarelos e azuis, as cores do emblemático time portenho. Produtos O Boca Juniors tornou-se um case de estudos de várias universidades por ter se transformado em um time que, para sair de seu estado de apertos financeiros permanente em meados dos anos 90, recorreu à ampliação de seus horizontes de negócios, mais além da venda de jogadores para o exterior e entradas do estádio de "La Bombonera". Desta forma, o Boca, nos últimos anos, vendeu sua licença para ser aplicada em uma miríade de produtos, que atualmente chegam a 900. O torcedor do time pode vestir sua namorada ou cônjuge com lingerie com o escudo e as cores do Boca e beber vinho boquense, o Boca Premium (um cabernet sauvignon da adega Raíces de Agrelo, que também é responsável pela elaboração do Vinho Maradona). Seguros de vida "Boca", comida para cachorro, bebidas energizantes, cerveja artesanal, são alguns dos outros produtos. Desde o ano passado, o fanático até pode ser enterrado em um caixão feito com as cores e escudo do time de seu coração, que o acompanhará no além (para evitar fúnebres falsificações, o caixão conta com um holograma e número de série). Quem quiser ir ao funeral de um boquense - ou qualquer outra atividade - pode pegar um táxi do radio Táxi Boca Juniors, que conta com uma frota de mais de 300 veículos (os motoristas ostentam, comme il faut, uma gravata com as cores amarela e azul do time). Mas, apesar do boom de negócios com a griffe Boca, a diretoria do time declinou dois projetos que causavam entusiasmo entre os torcedores. Um deles foi o motel Boca Juniors, cujo projeto previa que cada quarto dedicado à luxúria seria decorado com a vida de um jogador famoso, além de roupa de cama com cores e escudo do time. O outro projeto descartado foi o cemitério do Boca Juniors, já que a diretoria - embora aceitasse o caixão com a marca - considerou que a idéia de um lugar específico para enterrar seus fanáticos era sombria demais. Uma pesquisa encomendada pelo governo do presidente Néstor Kirchner no início deste ano ao Sistema Nacional de Consumos Culturais, subordinado à Secretaria de Meios de Comunicação, indicou que do total de torcedores argentinos, 41,5% são fanáticos do Boca Juniors.