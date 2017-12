Hotel encanta jogadores da seleção Não é mordomia, é vida de rei. Essa foi a sensação dos jogadores da seleção brasileira depois de se hospedarem no Hotel Emirates Palace, em Abu Dhabi, no Emirados Árabes. ?Nunca fiquei num hotel igual na minha vida?, disse o lateral-direito Cafu, de 35 anos, com mais de 140 jogos pela seleção em todo o mundo. Cafu não blefou. O hotel é mesmo um palácio. Tem 350 apartamentos e 100 suítes ? diária mínima de US$ 700 (R$ 1.500). Trabalham no local cerca de 1.050 funcionários. O hotel tem 48 salas de conferências ? para 1.200 pessoas cada uma ? todas equipadas com projetor, televisões e telas de plasma, microfones e wireless (internet sem fio). A CBF colocou os jogadores em quartos individuais. Cada quarto tem internet de alta velocidade, games, televisão de 50 polegadas, sistema multimídia e piso de mármore. As sacadas ficam de frente para o mar e têm uma imensa piscina em forma de asa. O Emirates Palace tem praia particular com areia branca fina levada da África, muitas palmeiras e área verde. Foi construído em três anos, um investimento de US$ 2,5 bilhões (R$ 5,4 bilhões). ?É muito mais que um cinco estrelas. Estou impressionado com a mordomia. É um hotel muito especial?, disse o meia Kaká, do Milan.