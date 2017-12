Hotel leiloa noite na cama dos brasileiros que vão à Copa O hotel da cidadezinha de Weggis, na Suíça, local onde a seleção brasileira ficará concentrada entre os dias 22 de maio e 4 de junho, está leiloando, no site de vendas eBay, a chance de passar uma noite na cama onde estarão hospedados alguns dos principais jogadores brasileiros. Os quartos de cinco jogadores estão em leilão. A noite na cama do meia-atacante Ronaldinho Gaúcho é a mais disputada. Até agora, o maior lance para usar o quarto onde ficará o jogador é de 502 francos suíços (cerca de US$ 420,00). A segunda mais procurada é a cama do meia Kaká. A maior oferta está em torno de US$ 85,00. Em seguida vem Roberto Carlos (US$ 70,00), Ronaldo (US$ 65,00) e Adriano (US$ 45,00). "A idéia de leiloar os quartos aconteceu após algumas conversas com a direção do hotel", explicou nesta terça-feira Philipp Musshafen, gerente do Park Hotel Weggis, onde ficará a seleção. O leilão estará aberto até o dia 29 de maio. Os ganhadores poderão usar os quartos dos jogadores logo após o embarque da delegação brasileira para a Alemanha. Além disso, eles serão premiados com camisetas autografadas pelos craques brasileiros. Os preços normais da hospedagem em Weggis variam entre 309 e 503 euros. O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo, ao lado de Japão, Croácia e Austrália.