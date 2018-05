Hudson assina contrato com São Paulo e será apresentado na terça-feira

SÃO PAULO - O São Paulo formalizou na tarde desta segunda-feira a contratação do volante Hudson, ex-Botafogo. O jogador, eleito um dos melhores do Campeonato Paulista, acertou o vínculo até o fim do ano com possibilidade de prorrogação por mais duas temporadas. A apresentação acontece nesta terça.

"Chegar ao São Paulo é a realização de um sonho, porque esperei muito para que isso acontecesse. Estava ansioso para chegar aqui e dar mais esse passo na minha carreira. Espero dar continuidade ao trabalho e crescer cada vez mais", afirmou o jogador, de 26 anos.

Hudson foi o melhor ladrão de bolas no Estadual, com média de 4,5 desarmes por partida. Foram 63 roubadas de bola em 14 jogos e outros quatro gols marcados. Muricy Ramalho já disse que pretende usar o atleta como segundo volante, dando liberdade para que ele saia para o ataque e apareça como elemento surpresa.

"Tenho que marcar, claro, mas gosto de sair para o jogo e municiar os meias. Consegui marcar os gols porque procuro entrar sempre na área do adversário e ajudar os atacantes também", explicou o atleta, que já foi a campo treinar com os companheiros.

Atualmente, o São Paulo tem à disposição para a função Souza, Wellington, Denilson, João Schmidt e Maicon, além de Rodrigo Caio, que também pode atuar no setor. Fabrício, outro nome do elenco, atualmente está afastado e treina separadamente no CT de Cotia.