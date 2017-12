Hudson quer aproveitar chance de se firmar no São Paulo de Bauza

Desde que chegou ao São Paulo em 2014, Hudson passou por altos e baixos e não conseguiu se firmar como titular. No entanto, 2016 pode ser diferente para o volante, pois o volante esteve no time principal do técnico Edgardo Bauza em todas as atividades do ano. Neste sábado, o jogador comentou que gostaria de aproveitar a chance e se firmar na equipe.

"Estou buscando o meu melhor nos treinos e no dia a dia. Felizmente o treinador tem me dado estas oportunidades, e vou agarrar com as duas mãos para ter uma sequência com ele e me firmar entre os titulares", comentou Hudson ao site oficial do São Paulo.

No ano passado, o São Paulo passou por crise interna, trocou de treinador três vezes e os problemas extracampo se refletiram no futebol apresentado pelo time. De acordo com Hudson, a turbulência já passou e o clube tem tudo para voltar a disputar títulos.

"Estou muito focado. E digo isso no sentido de que 2016 seja um ano melhor para mim e para o São Paulo. A temporada passada foi turbulenta, mas agora todos estão concentrados com a missão de recolocar o clube no topo de todos os campeonatos que disputar", acrescentou o volante.

A pré-temporada iniciada na primeira semana de janeiro teve um amistoso - vitória sobre o Cerro Porteño, no Paraguai - e já está na fase final. O primeiro jogo oficial do São Paulo no ano acontece no dia 31 de janeiro, contra o Red Bull, na abertura do Campeonato Paulista.

"Agora, entramos na reta final da nossa preparação. Falta aproximadamente uma semana para a nossa estreia no Paulista, e o trabalho tem sido bem feito para a gente chegar lá em boas condições. O treinador ajustou a defesa e, nos próximos dias, dará mais atenção ao ataque. Vamos atingir o nosso melhor nível e nos reacostumar com as vitórias", finalizou.