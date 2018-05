Hudson se diz pronto para estrear no São Paulo no domingo

SÃO PAULO - Hudson assinou contrato na última segunda-feira, passou por três dias intensos de treinamento e está pronto para fazer sua estreia pelo São Paulo. Pelo menos foi o que garantiu o volante, que se disse preparado para enfrentar o Botafogo, neste domingo, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

"Foram três dias seguidos de treinos intensos e, aos poucos, estou adquirindo o ritmo ideal. Se o Muricy optar por me levar, estou pronto e à disposição", afirmou o jogador de 26 anos, contratado após se destacar no Botafogo no último Campeonato Paulista.

Ele já foi regularizado junto à CBF e participou da vitória por 2 a 0 no jogo-treino contra o Barueri, na última quarta. "Já estou conhecendo melhor a rapaziada e buscando o entrosamento. No jogo-treino, consegui me movimentar bem e me ambientar ao grupo. Acredito que, com o tempo, poderei render ainda mais", disse.