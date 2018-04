Hugo aposta em retrospecto para ser titular no São Paulo

O meia Hugo disputa com Marlos uma vaga no São Paulo na partida contra o Náutico e pode estar em vantagem na luta para começar jogando no Recife se o técnico Ricardo Gomes considerar o seu retrospecto contra nordestinos. Até agora, já foram cinco gols marcados por ele pelo clube do Morumbi nesses confrontos.

"Acho que é coincidência mesmo, até porque essas equipes nas quais eu marquei não tem uma rivalidade tão grande com o São Paulo ou alguma coisa especial. Mas com certeza ajuda muito o fato de que procuro sempre marcar gols, entro em campo com esse objetivo sempre", afirmou.

Dos cinco gols marcados por Hugo em partidas contra times nordestinos, um foi contra o Náutico. Ele aconteceu na vitória por 5 a 0, em 2007. Neste ano, o meia foi decisivo para a vitória por 2 a 1 sobre o Sport, no Recife, ao fazer o gol do triunfo.