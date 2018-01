Hugo chega e já treina no Corinthians O meia-atacante Hugo foi apresentado oficialmente neste sábado e já começou a treinar com os novos companheiros no Corinthians. Ele é o 6º reforço que chega ao clube depois da parceria assinada com a MSI. E o lateral-esquerdo Gustavo Nery será o próximo. Aos 24 anos, Hugo já passou pelo Flamengo e pelo Juventude - estava agora no Verdy Tokyo, do Japão. Antes dele, o Corinthians tinha contratado, com os dólares da MSI, os argentinos Tevez e Sebá, além de Marinho, Marcelo Mattos e Carlos Alberto. O próximo reforço a chegar ao Parque São Jorge é Gustavo Nery. O lateral, ex-São Paulo, estava no Werder Bremen, da Alemanha, desde agosto passado. Sua contratação foi fechada na noite de sexta-feira e ele deve voltar ao Brasil na terça.