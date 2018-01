Hugo deve reforçar o Corinthians O presidente Alberto Dualib diz que prepara um pacotão de reforços - que incluiria Gustavo Nery, Mascherano, Vágner Love e Roger - mas, por enquanto, a torcida do Corinthians terá de se contentar com algo um pouco mais modesto. O clube está acertando a contratação do meia-ofensivo Hugo, de 24 anos, que estava no Verdy Tokyo, do Japão. O atleta - que passou pelas categorias de base do São Paulo, jogou no Flamengo, mas se destacou no Juventude, de Caxias do Sul, foi submetido nesta terça-feira a uma série de exames médicos e deve assinar contrato nesta quinta se estiver 100% fisicamente. O jogador chegou ao Parque São Jorge pelas mãos do empresário Cláudio Guadagno, que também trabalha no sentido de trazer Vágner Love para o Parque São Jorge. Hugo é carioca e cresceu no Rio de Janeiro, jogando peladas no mesmo bairro que Vágner. Fez o seu nome, no entanto, atuando pelo Juventude justamente num jogo contra o próprio Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro de 2003. O clube gaúcho goleou por 6 a 1 e Hugo foi o grande destaque do jogo, que culminou com a demissão do técnico Geninho. Oficialmente, porém, o Corinthians ainda não dá a contratação como certa. O gerente de Futebol Paulo Angioni disse que o negócio está bem encaminhado, mas ainda depende dos resultados dos exames médicos. Além disso, até esta quarta-feira, o atleta ainda negociava com um clube coreano.