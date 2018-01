Hugo do Juventude é suspenso por 60 dias O meia-campista Hugo, do Juventude, foi punido nesta terça-feira com 60 dias de suspensão mais um jogo, pela agressão ao árbitro em um amistoso contra o Criciúma, jogo foi realizado no dia 21 de março, em Santa Catarina. A direção do clube já previa essa possibilidade, tanto que o jogador nem viajou para Salvador, onde o Juventude enfrenta o Bahia nesta quarta-feira. O Juventude deverá recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), embora os advogados considerem muito difícil uma redução da pena.