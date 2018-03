Hugo é mantido como titular no São Paulo

Sem Jorge Wagner, contundido, o meia Hugo terá mais uma chance como titular do São Paulo, no jogo de sábado, contra o Grêmio, que marca a estréia da equipe no Campeonato Brasileiro. Veja também: São Paulo joga o favoritismo para o Fluminense Muricy Ramalho pode trocar o São Paulo pelo México Fluminense escala time reserva para a estréia do Brasileirão O jogador está confiante e acredita que, aos poucos, vai provar que tem condições de se manter no time. "Fiquei muito feliz pela minha atuação. Acho que fui importante taticamente para o time, fechei os espaços ali com o Richarlyson pelo lado direito, corri demais. Com Hugo, o São Paulo também foi diferente em relação aos últimos jogos. Não cruzou tantas bolas na área como faz quando Jorge Wagner está em campo. "O Muricy falou isso para mim no vestiário. Tentei ajudar dentro das minhas características. Procurei armar jogadas, ir para cima. O importante é que o Adriano fez o gol e tivemos mais tranqüilidade. Agora, Hugo já planeja se firmar e não quer mais ir embora, como há um mês. O jogador chegou a ser afastado do elenco pelo presidente Juvenal Juvêncio e só voltou por insistência do técnico Muricy Ramalho."Eu resolvi meus problemas particulares. Nenhum jogador quer sair do São Paulo. É o melhor clube do Brasil. Só se for para jogar na Europa.