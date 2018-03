Hugo espera ter uma chance no Botafogo O jovem atacante Hugo, de 18 anos, disse nesta sexta-feira que espera ter chances de atuar na equipe titular do Botafogo durante o Campeonato Brasileiro. O jogador se diz motivado em realizar uma boa competição e considera estar prestigiado no clube, já que existe a possibilidade de seu salário ser aumentado. "Tenho contrato com o Botafogo até 2006, mas os dirigentes falaram comigo mostrando interesse em reajustar meu salário. Realmente, ele está defasado", disse Hugo. Um fato que favorece o atacante são as constantes contusões de Almir e Alex Alves. A ausência de algum destes atletas pode abrir espaços no time titular.