Hugo jogará na lateral do Corinthians Hugo está se tornando um polivalente no Corinthians. Apesar de ter chegado sem o glamour de outros reforços contratados pela MSI, o jogador vai aproveitando as oportunidades que aparecem. Meia de origem, ele também já atuou como volante e atacante. E neste sábado será o lateral-esquerdo na partida contra o Fortaleza, no Pacaembu. Foi o escolhido por Antônio Lopes, que preferiu ignorar Coelho e Edson, que estão mais acostumados na função. ?É a primeira vez que vou jogar assim como titular. Já tinha jogado nessa posição algumas vezes com o Márcio, mas por necessidade no decorrer de algumas partidas. Contra o Paysandu foi assim. É bem difícil. Vou ajudar na medida do possível, já que o Gustavo está na seleção e o Ronny ainda se recupera de contusão?, afirmou Hugo. O jogador só precisou de dez minutos para convencer Antônio Lopes de que era a melhor solução para a vaga. Um rápido bate-papo na quinta-feira foi suficiente. Claro que a facilidade em auxiliar o ataque ajudou bastante. ?Sei que sou mais vulnerável na marcação, mas conto com o respaldo do Marcelo e do Betão por ali?, admitiu Hugo, sem se preocupar. ?Vou ser mais um ala, sem me preocupar em defender. Jogar com o Roger e o Carlos Alberto.? Hugo fez apenas um treino na nova função. E mesmo assim não foi um coletivo. Apenas um rápido trabalho tático que não durou nem meia hora. Mas bastou para ele descobrir as dificuldades enfrentadas por Gustavo Nery. ?Pô, é muito difícil. Tem de ter fôlego, pulmão! Mas a vontade é grande e quem quer este título não pode medir esforços. Ele (Antônio Lopes) me orientou um pouco. Deu uma noção de posicionamento, mas essa não é a minha?, avisou Hugo.