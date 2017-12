Hugo Sánchez é demitido do Pumas O ex-jogador Hugo Sánchez, ex-artilheiro do Real Madrid e da seleção do México, foi demitido, nesta terça-feira, do cargo de treinador do Pumas, time da primeira divisão mexicana. A demissão foi motivada pela fraca campanha da equipe no campeonato nacional, onde corre risco de rebaixamento, e pela derrota para o América, maior rival, no último domingo. ?A direção do Pumas decidiu dar por concluída a direção técnica de Hugo Sánchez, quem nos deu dois títulos (ambos em 2004)?, disse Arturo Elias Ayub, presidente do clube. Numa entrevista coletiva para falar de sua saída, Sánchez lembrou que teve bons momentos com a equipe. ?Ganhamos os dois campeonatos nacionais e vencemos o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, no ano passado. Isso tudo nos deu um reconhecimento internacional?, afirmou. Além do Campeonato Mexicano, onde anda mal das pernas, o Pumas está na disputa da Copa Sul-Americana. No jogo de ida das quartas-de-final, o time mexicano perdeu para o Corinthians por 2 a 1, no Pacaembu, e joga por uma vitória simples na partida de volta, no dia 9, no México, para obter a classificação.