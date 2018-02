Hugo será avaliado antes de enfrentar o São Caetano Uma bateria de exames a ser feita nesta sexta-feira definirá se o meia Hugo terá ou não condições de enfrentar o São Caetano, domingo à tarde, no ABC. O artilheiro do São Paulo na temporada, com seis gols, sofreu um mal-estar no treino de terça-feira no México e acabou ficando de fora da partida contra o Necaxa. Segundo o médico e superintendente de futebol Marco Aurélio Cunha, o jogador chegou a desmaiar. ?Mas nada que tenha durado mais do que 30 segundos. Ele apenas desligou por alguns instantes e achamos melhor deixá-lo de fora do jogo. Tenho certeza de que o atleta não tem nada?, explicou. Não foi a primeira vez que Hugo passou por isso. O jogador revelou ter tido um problema parecido quando defendeu o Corinthians, em 2005. Passou mal durante um treino realizado sob sol forte no Parque São Jorge. ?Tive isso anteriormente e ninguém sabe explicar o que é. Realizei exames e fui liberado para continuar exercendo minha profissão?, contou. O jogador ficou dependendo do retorno do médico José Sanches, que ficou no México acompanhando o atacante Aloísio no exame antidoping, para fazer os exames. Hugo foi obrigado a assistir o jogo fora do banco de reservas, com o restante da delegação são-paulina. ?Estou bem, foi apenas um susto. Quero ser liberado logo para ficar à disposição?, afirmou.