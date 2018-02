Huh assume como técnico da Coréia do Sul pela 2a vez A Coréia do Sul agiu rapidamente e anunciou a contratação de Huh Jong-moo como novo técnico da seleção de futebol do país, após as recusas de Gerard Houllier e Mick McCarthy. Huh já havia treinado a equipe entre 1998 e 2000 e agora vai substituir o holandês Pim Verbeek, que pediu demissão em julho após a equipe ter ficado em terceiro lugar na Copa Asiática. O treinador, que conduziu o Chunnam Dragons ao bicampeonato da Copa da Coréia no domingo, afirmou em entrevista coletiva em Seul que vai se dedicar completamente, de corpo e alma, ao trabalho. "Essa é uma grande honra, mas sinto um sentimento de responsabilidade ainda maior pelo trabalho", disse Huh a repórteres. "Vou colocar tudo o que tenho neste trabalho, e considerar cada jogo como se fosse o meu último." Huh prometeu classificar a Coréia do Sul, semifinalista da Copa do Mundo de 2002 em casa sob o comando do holandês Guus Hiddink, para o Mundial de 2010 da África do Sul. Antes de anunciar Huh, a Associação Coreana de Futebol havia dito que estava em uma escolha apertada entre o francês Houllier e o ex-técnico da Irlanda McCarthy. Entretanto, ambos recusaram as propostas. (Por Jessica Kim)