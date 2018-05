Hulk faz dois gols e prova seu faro de artilheiro na Rússia

SÃO PAULO - O atacante Hulk foi fundamental para a vitória do Zenit ao marcar dois gols sobre o Krasnodar, um deles em uma cobrança de falta que disparou a bola a 125 km/h. O jogador deve ser titular de Felipão na Copa. Entre os jogadores que ainda não estão garantidos e sonham com uma vaga, destaque para o volante Hernanes, da Inter de Milão. Ele teve uma boa atuação na goleada de 4 a 0 sobre a Sampdoria. Já os defensores do Atlético de Madrid, Miranda e Filipe Luís, mais uma vez mostraram segurança. Outro destaque vai para o jovem Philippe Coutinho, que vive bom momento e quer surpreender na lista final.