Hulk faz golaço e garante vitória do Shanghai SIPG na Liga dos Campeões da Ásia

O atacante Hulk começou muito bem sua participação na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. Um petardo dele no ângulo garantiu a vitória do Shanghai SIPG sobre o Seuol, nesta terça-feira, por 1 a 0, na capital da Coreia do Sul. A partida foi válida pelo Grupo F da principal competição interclubes da Ásia.

Comandado pelo português André Villas-Boas, o SIPG entrou em campo com seu trio de brasileiros: Oscar, Hulk e Elkeson, assim como já havia acontecido diante do Sukhothai, da Tailândia, na fase preliminar.

E, se na estreia, Oscar e Elkeson fizeram gols, desta vez o herói da vitória foi Hulk. Aos 8 minutos do segundo tempo, ele limpou a jogada para a perna esquerda e arriscou de muito longe. A chute, fortíssimo, foi direto no ângulo direito. O goleiro só olhou.

Também nesta terça-feira, pelo Grupo F. o atacante Rafael Silva, ex-Coritiba, marcou um dos gols da goleada do Urawa Red Diamonds, do Japão, sobre o Western Sydney Wanderers por 4 a 0, na Austrália. Já pelo Grupo E, o Kashima Antlers, do Japão, venceu o Ulsan Horang, da Coreia do Sul, por 2 a 0, em casa. E o Queensland Roar, da Austrália, ficou no 0 a 0 com o Muang Thong United, da Tailândia.