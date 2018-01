Hulk marca dois e Zenit bate o Valencia na Espanha; Lyon empata

Na véspera da convocação para os dois primeiros jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, o atacante Hulk mostrou nesta quarta-feira para o técnico Dunga que está pronto caso seja chamado como das últimas vezes. Na estreia pela Liga dos Campeões da Europa, marcou dois gols na vitória do seu time, o Zenit St.Petersburg, sobre o Valencia por 3 a 2, na Espanha, pelo Grupo H. Na mesma chave, Gent e Lyon ficaram no empate por 1 a 1, na Bélgica.

Hulk mostrou seu faro de gol ainda no primeiro tempo. Logo aos 9 minutos, o brasileiro abriu o placar em Valência. Pouco antes do intervalo, aos 45, o atacante ampliou para o Zenit St.Petersburg. Na segunda etapa, o Valencia reagiu e conseguiu chegar ao empate com os gols de João Cancelo, aos 10, e de André Gomes, aos 28 minutos. Mas aí o belga Witsel decretou a vitória russa três minutos depois.

No outro jogo do grupo, Gent e Lyon ficaram no 1 a 1 e assim dividem a vice-liderança. O lateral-direito francês Christophe Jallet abriu o placar para o time da França aos 11 minutos do segundo tempo, mas o meia suíço Danijel Milicevic empatou 10 minutos depois.

A equipe visitante ainda teve uma grande oportunidade de sair com a vitória aos 43 minutos, quando o atacante francês Alexandre Lacazette cobrou pênalti, mas parou na defesa do goleiro belga Matz Sels. Neste momento, o Gent estava com dois jogadores a menos - o ala direito Thomas Foket e o ala esquerdo Brecht Dejaegere haviam sido expulsos.

Na segunda rodada, marcada para o próximo dia 29, o Zenit St.Petersburgo defenderá a liderança contra o Gent, na Rússia. Na França, o Lyon receberá o Valencia.