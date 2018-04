Hulk marca e Zenit é campeão russo com antecedência

Com gol de Hulk, o Zenit St. Petersburg assegurou seu quarto título da Premier League russa neste domingo ao ficar no empate em 1 x 1 com o FC Ufa. O ponto conquistado fez com que o Zenit alcançasse os 64 pontos, oito a mais que o segundo colocado, o CSKA Moscou, a dois jogos do fim da competição.

O FK Krasnodar, que tem nove pontos a menos que o líder e três jogos a fazer, também não pode ultrapassar o Zenit devido ao confronto direto. O brasileiro Hulk acrescentou mais um gol na sua contagem, marcando seu 15º tento na temporada, aos 30 minutos da partida neste domingo.

Um gol de cabeça de Haris Handzic, que decretou o empate no fim, não foi suficiente para diminuir a comemoração do clube, que agora tem três títulos conquistados nas últimas cinco temporadas. O Zenit se sagrou campeão russo em 2007, 2010 e 2012. Antes, havia sido coroado campeão soviético em 1984.

O título é o primeiro do português Villas-Boas na Rússia, desde que o ex-treinador de Porto, Chelsea e Tottenham assumiu o comando do clube russo, em março de 2014.