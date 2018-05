Hulk responde a críticas após gol pela Liga dos Campeões

O atacante brasileiro Hulk, do Porto e que vinha sendo questionado pela imprensa portuguesa por suas últimas atuações, respondeu as críticas após marcar o último gol da vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Atlético de Madri, fora de casa, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões.

"Quero dizer aos que me criticaram que o Hulk não morreu", disse o jogador, convocado recentemente por Dunga para a seleção brasileira, em entrevista ao jornal A Bola.

O técnico Jesualdo Ferreira disse que todo o time do Porto teve "grande confiança e qualidade".

"Nos 32 jogos que disputei pela Liga dos Campeões, não me lembro de uma exibição tão boa do Porto", disse o treinador.

Após a vitória de terça-feira, classificada pela imprensa portuguesa como "arrasadora" e "exibição de luxo", o Porto volta suas atenções para o Campeonato Português. No domingo, o adversário é o Vitória de Setúbal, e, no dia 20, disputará o clássico fora de casa contra o Benfica.

Atual tetracampeão português, o time de Hulk está em terceiro na classificação da temporada, três pontos atrás do Benfica e do Sporting de Braga. Na Liga dos Campeões, o clube está classificado para as oitavas de final.