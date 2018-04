Hull City se reforça com atacante egípcio

Zaki, que marcou 11 gols no último Campeonato Inglês, quando atuou por empréstimo pelo Wigan, acertou a sua liberação do Zamalek, do Egito, para voltar a jogar no futebol europeu. "Eu estou feliz de voltar para o Campeonato Inglês através do Hull", disse.

"Os Tigres [apelido do Hull City] são uma boa opção e eu estou ansioso para fazer o meu melhor pela equipe. Eu gostaria de agradecer ao Phil Brown [técnico] e ao Adam Pearson [presidente] pela fé que eles mostraram em mim".

Zaki chega ao Hull City com o intuito de tirar o time da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. "Meu objetivo é retribuir a confiança no campo, ajudando meus companheiros a fazer o melhor para o clube e torcedores. Eu vou viajar para o Cairo na terça-feira para concluir algumas coisas e retorno na quinta-feira".